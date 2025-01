Več let zaprta dvojna državljanka Nemčije in Irana se je iz Teherana vrnila v Nemčijo

Berlin/Teheran, 13. januarja - Nemško-iransko državljanko Nahid Taghavi so po več letih zapora v Iranu izpustili na prostor in se je v nedeljo že vrnila v Nemčijo, poročajo tuje tiskovne agencije. Njeno zdravstveno stanje se je po navedbah organizacije Amnesty International med bivanjem v zaporu zelo poslabšalo. Januarja lani so jo zato pogojno že izpustili na prostost.