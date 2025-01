Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne v zelenem

Ljubljana, 13. januarja - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi pridobil 0,38 odstotka. Za zdaj največjo rast beležijo Telekomove delnice, in sicer več kot triodstotno. Vlagateljem so najbolj zanimive Krkine delnice, s katerimi so doslej opravili nekaj manj kot pol milijona evrov prometa. Med prometnejšimi so še delnice NLB in Telekoma.