Eles in elektrodistribucija zanikata možnost prehoda na staro omrežnino v kratkem času

Ljubljana, 13. januarja - V Elesu in elektrodistribucijskih podjetjih zanikajo navedbe direktorice GZS Vesne Nahtigal, da ima od elektrooperaterjev verodostojne neuradne informacije o možnosti prehoda na stari sistem obračunavanja omrežnine v nekaj dneh. Ta izjava je zavajajoča in neresnična ter vnaša dodatno zmedo, ki uporabnikom zagotovo ne koristi, so sporočili.