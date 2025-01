Na Grajskem griču v Ljubljani danes začetek sečnje s helikopterskim spravilom

Ljubljana, 13. januarja - Danes začenjajo sečnjo drevja na Grajskem griču v Ljubljani s pomočjo helikopterja. Zaradi sečnje bo do petka med 7.30 in 17. uro zaprtih več pešpoti, grad pa bo v tem času dostopen izključno z vzpenjačo, ki bo vozila med 9. in 22. uro. Cesta slovenskih kmečkih uporov, ki vodi na grad, bo zaprta ves čas trajanja del.