Otvoritveni dogodek EPK Nova Gorica-Gorica Od postaje do postaje

Nova Gorica/Gorica, 13. januarja - Na slovenski kulturni praznik, 8. februarja, bo potekala tudi otvoritvena slovesnost Evropske kulturne prestolnice Nova Gorica-Gorica, ki so jo poimenovali od Postaje do postaje in bo potekala v obeh mestih. Otvoritvena slovesnost bo tako simbolično združila obe mesti, ki naj bi takrat zaživeli kot eno somestje.