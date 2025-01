Mel Gibson pripravlja nadaljevanje Kristusovega pasijona

Los Angeles, 14. januarja - Ameriški zvezdnik Mel Gibson načrtuje nadaljevanje filma Kristusov pasijon iz leta 2004, ki je tedaj kljub prvotnim pomislekom dosegel izjemen uspeh. Po režiserjevih napovedih bo tudi tokrat Kristusa upodobil Jim Caviezel, dogajanje filma pa bo postavljeno v čas njegovega vstajenja, kar nakazuje že naslov filma The Resurrection of the Christ.