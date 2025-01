Celjska občina še čaka na vsa potrebna soglasja za sprejem občinskega prostorskega načrta

Celje, 13. januarja - Celjska občina v začetku leta nadaljuje usklajevanja z nosilci urejanja prostora, ki so mnenjedajalci v postopku priprave prvega občinskega prostorskega načrta enega večjih krajev v državi. Po lanski razgrnitvi osnutka načrta ga je mestna občina lani jeseni v presojo poslala 40 nosilcem. Do zdaj so prejeli 20 pozitivnih mnenj in eno negativno.