Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica-Rodik končan, poteka še sanacija vozišča med Artvižami in Harijami

Ilirska Bistrica, 13. januarja - Na Ilirskobistriškem so v minulem letu zaključili gradnjo povezovalnega vodovoda Ilirska Bistrica-Rodik, modernizirali so tudi tamkajšnjo vodarno. Poleg tega v sklopu istega projekta trenutno poteka še sanacija vozišča regionalne ceste na odseku med naseljema Artviže in Harije, ki jo izvaja Direkcija RS za infrastrukturo.