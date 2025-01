Evropske borze uvodoma navzdol

London/Frankfurt/Pariz, 13. januarja - Indeksi na evropskih borzah so se v uvodnem delu današnjega trgovanja znižali in tako sledili razpoloženju, ki so ga že v petek začrtali na newyorških borzah. Vlagatelji ob zadnjih podatkih z ameriškega trga dela dvomijo, da bo ameriška centralna banka Federal Reserve večkrat zarezala v obrestne mere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.