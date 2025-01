Večer o zmagi Milanovića (13. 1.)

Maribor, 13. januarja - Jon Knez v komentarju Pest s Pantovčaka piše o zmagi Zorana Milanovića na hrvaških predsedniških volitvah. Avtor meni, da Hrvate čaka še nekaj let kohabitacije med vlado in predsednikom, novi spori okrog obrambnih vprašanj so že na vidiku. Poudarja, da je Milanović brez dlake na jeziku in se vtika v vse, tudi tja, kamor se predsednik naj ne bi.