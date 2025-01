Sinner in Swiatek kljub debati o dopingu uspešno začela

Melbourne, 13. januarja - Teniška zvezdnika Jannik Sinner in Iga Swiatek sta na peti celini v središču pozornosti, ne le zaradi njunih predstav na igrišču. Prvega nosilca in druge nosilke na odprtem prvenstvu Avstralije to ni zmotilo in sta se v Melbournu gladko prebila v drugi krog. Prav tako tretja nosilka, Američanka Coco Gauff.