Losangeleški košarkarji Lakers in Clippers se vračajo

New York, 13. januarja - Dve moštvi košarkarske lige NBA iz Los Angelesa, Lakers in Clippers, se pripravljata na vrnitev na igrišča, saj mesto še vedno pestijo požari, ki so zahtevali najmanj 24 mrtvih. Liga NBA se je odločila preložiti nekaj tekem obeh ekip, da ne bi obremenjevali organov pregona in gasilcev, zdaj pa se predvidoma vračata v igro.