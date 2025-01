Denver po preobratu premagal Dallas

Dallas, 13. januarja - Košarkarji Denver Nuggets so v ligi NBA zradirali 19 točk zaostanka v tretji četrtini in v Teksasu premagali Dallas Mavericks s 112:101. Pri Dallasu še vedno manjkata prva zvezdnika Luka Dončić in Kyrie Irving, vendar po poškodbah že trenirata, medtem ko poškodovani Vlatko Čančar za Denver ne igra.