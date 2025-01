Vreme: Vetrovno bo

Napoved za Slovenijo: Ponoči bo pretežno jasno, le na vzhodu se bo oblačnost občasno povečala. Burja na Primorskem se bo krepila. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -3, v Zgornjesavski dolini do -12, v krajih z burjo malo nad 0 stopinj Celzija.

Jutri bo v vzhodni, južni in deloma v osrednji Sloveniji pretežno oblačno, drugod bo ostalo precej jasno. Vetrovno bo, na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, drugod okrepljen severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 3, na Goriškem in ob morju do 6 stopinj Celzija.

Opozorilo: V ponedeljek in v torek bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem ponekod lahko presegli hitrost 100 km/h.

Obeti: V torek bo precej jasno. Veter bo v notranjosti oslabel, na Primorskem pa bo še pihala zmerna do močna burja.

V sredo se bo oblačnost predvsem v notranjosti povečala, burja na Primorskem bo oslabela.

V noči na četrtek bodo na vzhodu možne rahle padavine, v četrtek pa se bo spet delno razjasnilo.

Vremenska slika: Nad osrednjim Sredozemljem se zadržuje ciklonsko območje, nad srednjo Evropo pa se krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severa doteka k nam hladen in občasno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo jasno vreme, le v notranjosti Hrvaške in na Madžarskem bo občasno več oblačnosti. Burja ob severnem Jadranu se bo krepila.

Jutri bo v krajih vzhodno in južno od nas zmerno do pretežno oblačno, drugod bo precej jasno. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna, v Kvarnerju tudi močna burja, drugod pa okrepljen severni do severovzhodni veter.