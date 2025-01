ACH Volleyju prva lovorika v sezoni

Velenje, 12. januarja - Odbojkarji ACH Volleyja so izpolnili prvega od treh ciljev sezone. V Velenju so spet postali pokalni zmagovalci, potem ko so v finalu s 3:0 (22, 22, 14) premagali i-Vent Maribor. Za ACH je to 15. pokalna lovorika, osvojili so jo po letu premora, lani je namreč pokal osvojil Calcit Volley.