Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (11. in 12. 1.)

Ljubljana, 12. januarja - Italijanska tiskovna agencija Ansa je poročala o nazivu Evropska prestolnica kulture (EPK), ki ga 8. februarja za leto 2025 prejmeta mesti Nova Gorica in Gorica. Po mnenju goriškega župana Rudolfa Ziberna je naziv EPK dokaz povezovanja in sodelovanja med Italijo in Slovenijo.