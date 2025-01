Arabski in evropski diplomati v Rijadu na pogovorih o Siriji

Rijad, 12. januarja - Visoki diplomatski predstavniki držav Bližnjega vzhoda in Evrope so danes prispeli v savdsko prestolnico Rijad na pogovore o razmerah v Siriji po padcu režima Bašarja al Asada in možni pomoči tej državi. Nemčija je že napovedala dodatnih 50 milijonov evrov humanitarne pomoči.