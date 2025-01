Najprej bežal pred patruljo, nato poškodoval policista

Celje, 12. januarja - Celjski policisti so danes zgodaj zjutraj izven naselja Vojnik skušali ustaviti voznika avtomobila, ki ni upošteval znakov za ustavljanje in je pobegnil v smeri Zadobrove. Ko so ga le uspeli dohiteti, se je policistu uprl, ga napadel in poškodoval, pri prijetju sopotnika pa se je lažje poškodoval še drugi policist.