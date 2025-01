Požari v Los Angelesu vzbujajo skrb pri organizatorjih OI 2028

Los Angeles, 12. januarja - Katastrofalni požari v Kaliforniji uničujejo soseske in so sprožili alarm pri organizacijskem odboru olimpijskih iger v Los Angelesu leta 2028. Ker sta ogrožena tudi Riviera Country Club, prizorišče za golf na OI, in Sepulveda Basin, prizorišče za tri panoge, ostajajo izzivi pri zagotavljanju varnosti iger vse bolj očitni.