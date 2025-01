Tia Janežič na stopničkah na vseh treh tekaških tekmah DP

Planica, 12. januarja - Planica je minule tri dni gostila državno prvenstvo v sprintu in tekih na 10 oziroma 20 km. Naslove so osvojili Tia Janežič (JUB Dol pri Ljubljani), ki je dobila sprint in tekmo na 20 km, Anja Mandeljc (Triglav Kranj), Anže Gros (Skike klub Slovenija), Valerij Gontar (Medvode) in Miha Šimenc (TSK Logatec), so sporočili iz krovne slovenske zveze.