Po protestu v Rimu poškodovanih več policistov

Rim, 12. januarja - Več sto ljudi se je v soboto zvečer zbralo na shodu v Rimu v spomin na mladeniča, ubitega novembra med policijskim zasledovanjem. Položaj se je po navedbah policije zaostril, ko so demonstranti v trgovino in policijska vozila metali dimne bombe in molotovke. Policisti so odgovorili z gumijevkami. V spopadu je bilo ranjenih osem policistov.