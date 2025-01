Do poldneva na voliščih na Hrvaškem nekaj več ljudi kot v prvem krogu

Zagreb, 12. januarja - Na Hrvaškem se je danes ob 7. uri odprlo več kot 6500 volišč, na katerih poteka drugi krog predsedniških volitev. Do 11.30 je po podatkih državne volilne komisije glasovalo 460.890 ljudi, kar predstavlja 13,8 odstotka volilnih upravičencev. To je nekaj več kot v prvem krogu volitev, ko je do te ure na volišča prišlo 459.502 ljudi, poroča N1.