Slovenija predseduje zasedanju skupščine Mednarodne agencije za energijo iz obnovljivih virov

Abu Dabi, 12. januarja - Slovenija je prevzela predsedovanje 15. zasedanju skupščine Mednarodne agencije za energijo iz obnovljivih virov (Irena), ki danes in v ponedeljek poteka v Abu Dabiju. Kot so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo, je Slovenija s tem dosegla pomemben mejnik na področju mednarodne energetske diplomacije.