Onkraj luže v NBA odpadle tri od sedmih tekem

New York, 12. januarja - Onkraj luže so košarkarji v severnoameriški ligi NBA odigrali le štiri od načrtovanih sedmih tekem. Memphis Grizzlies pa so na razburljivem gostovanju, na katerem sta se moštvi kar 25-krat izmenjali v vodstvu, s košem Jaja Moranta s 127:125 premagali Minnesoto Timberwolves ter zadržali tretje mesto na zahodu.