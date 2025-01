Jeseničani do zmage po podaljšku, poraz Celjanov

Ljubljana, 11. januarja - Hokejisti Sija Acronija Jesenic in ekipe RST Pellet Celje so nadaljevali nastope v alpski ligi. Jeseničani, ki so v prejšnjem krogu izgubili prvič po devetih zmagah, so danes spet slavili, po podaljšku so s 3:2 (1:0, 0:2, 1:0; 1:0) v gosteh premagali Unterland Cavaliers, Celjani pa so prav tako na tujem z 2:5 (0:1, 2:0, 0:4) klonili v Vipitenu.