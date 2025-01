Naziv Ona 2024 po izboru poslušalcev Radia 94 režiserki Manci Mele

Postojna, 11. januarja - Poslušalci Radia 94 so naziv Ona 2024 podelili režiserski Manci Mele. V sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije so na današnji prireditvi v Postojni razglasil tudi podjetniški in gospodarski regijski uspeh leta. Priznanji sta šli v roke Mateji Plevnik in Goranu Petku.