Zaradi električne okvare v Milanu velike zamude in odpovedi vlakov

Milano, 11. januarja - Zaradi domnevne napake na električnem omrežju osrednje železniške postaje v italijanskem Milanu danes zlasti v Italiji prihaja do množičnih zamud, ki trajajo tudi po skoraj tri ure, in odpovedi vlakov. Med drugim so prizadete povezave z več večjimi mesti v državi, vključno z Rimom, Genovo, Benetkami in Bologno.