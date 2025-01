53-letnik znancu ukradel vozilo in ga vinjen prevrnil na streho

Maribor, 11. januarja - V Selnici ob Dravi je v petek zvečer 53-letni moški znancu brez njegove vednosti vzel avto, pozneje pa ga je poklical in ga obvestil, da je vozilo prevrnil na streho. Policisti so avto pozneje našli v gozdu, proti 53-letniku, ki je bil pod vplivom alkohola, pa bodo spisali obdolžilni predlog in kazensko ovadbo.