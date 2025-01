Rast indeksov na newyorških borzah po Trumpovi zmagi kmalu izničena

New York, 11. januarja - Rast, ki so jo borzni indeksi v New Yorku dosegli po izvolitvi Donalda Trumpa za predsednika, bo kmalu izničena. Ob Trumpovi izvolitvi so se vlagatelji veselili napovedanih nižjih davkov in deregulacij za korporacije, v zadnjih tednih pa sta v ospredje znova stopila inflacija in gibanje obrestnih mer. Indeksi so se tako znižali tudi ta teden.