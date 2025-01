40. točka Kopitarja v sezoni

Los Angeles, 11. januarja - Hokejisti Los Angelesa so v Winnipegu prišli do pete zaporedne zmage. Čeprav v skrbeh zaradi požara, ki je ogrožal njihove domove, so drugo najuspešnejše moštvo zahoda po podaljšku premagali z 2:1. Slovenski hokejski as Anže Kopitar je v drugi minuti dodatka sodeloval pri odločilnem golu, dosegel ga je Adrian Kempe.