Kessler zmagovalka Hobarta

Hobart, 11. januarja - Vse boljša ameriška teniška igralka McCartney Kessler je zmagovalka teniškega turnirja v Hobartu. Petindvajsetletnica je v finalu s 6:4, 3:6 in 6:0 premagala dvakratno zmagovalko turnirja in 34. igralko sveta, Belgijko Elise Mertens in s tem osvojila svoj drugi turnir najvišje ravni v karieri.