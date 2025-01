ACH Volley in Calcit v Velenju v vlogi favorita

Ljubljana, 11. januarja - V Velenju bodo v nedeljo podelili prvi lovoriki v domačih tekmovanjih odbojkarske sezone. Na sporedu bosta finalna obračuna pokala, najprej se bosta v ženskem merila tradicionalna tekmeca Calcit Volley in OTP banka Branik, nato pa v moškem ACH Volley in i-Vent Maribor. V vlogi favoritov bodo Kamničanke in Ljubljančani.