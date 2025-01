Newyorške borze končale v rdečem

New York, 10. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Do padca je prišlo po objavi ministrstva za delo, da so ameriška podjetja decembra ustvarila 256.000 novih delovnih mest. Stopnja brezposelnosti se je prav tako znižala na 4,1 odstotka, kar pomeni, da se obrestne mere ne bodo kmalu znižale, poroča francoska tiskovna agencija AFP.