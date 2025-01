Von der Leyen ni vabljena na Trumpovo inavguracijo

Bruselj, 10. januarja - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ni dobila vabila na inavguracijo novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa 20. januarja v Washingtonu in se je ne namerava udeležiti, so danes sporočili v Bruslju. Ob tem so poudarili, da si bo komisija prizadevala za čim prejšnje stike z novo ameriško administracijo.