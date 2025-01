ZDA in Evropa ob prisegi Madura z novimi sankcijami proti Venezueli

Caracas/Washington/London/Bruselj, 10. januarja - ZDA, Združeno kraljestvo in EU so danes proti posameznikom, povezanim z venezuelskim predsednikom Nicolasom Madurom, sprejele nove sankcije. Washington je sankcioniral osem visokih uradnikov, London in EU pa po 15. V Bruslju so ob tem sporočili, da Maduro, ki je danes prisegel za tretji mandat, nima nobene demokratične legitimnosti.