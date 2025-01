Z natečajem do imena za največji teleskop v Sloveniji

Ljubljana, 12. januarja - Astronomski observatorij na Golovcu v Ljubljani je pridobil nov teleskop AZ800. S premerom zrcala 80 centimetrov je to največji teleskop v Sloveniji. Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani zdaj prek natečaja išče ime za ta teleskop. Predloge, ki naj bodo v slovenskem jeziku in povezani z astronomijo, zbira do 21. februarja.