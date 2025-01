Trump v primeru plačila pornoigralki za molk brez kazni

New York, 10. januarja - Sodišče v New Yorku je danes za novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa zaradi ponarejanja dokumentov v zvezi s plačilom pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem odnosu izreklo t. i. brezpogojni odpust, kar pomeni, da jo je odnesel brez kazni. Trump je sicer pregon označil za grozno izkušnjo in poraz za sodni sistem.