Izraelski obrambni minister zagrozil s pregonom voditeljev hutijevcev

Tel Aviv, 10. januarja - Izraelska vojska je danes znova napadla cilje uporniških hutijevcev v Jemnu, pri čemer so bila tarča napadov tudi pristanišča in elektrarna. Kot je dejal izraelski obrambni minister Izrael Kac, so bili ti napadi ostro sporočilo voditeljem hutijevcev, katerim je tudi zagrozil, da jih bo Izrael vse izsledil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.