Izidi biatlona v Oberhofu

* Izidi: - moški, sprint, 7,5 km: 1. Quentin Fillon Maillet (Fra) 23:36,2 (0) 2. Fabien Claude (Fra) 14,9 (0) 3. Emilien Jacquelin (Fra) 22,1 (1) 4. Dmitro Pidsrušnij (Ukr) 28,8 (0) 5. Martin Uldal (Nor) 29,4 (1) 6. Sturla Holm Laegreid (Nor) 35,7 (1) ... 14. Jakov Fak (Slo) 58,3 (1) 48. Lovro Planko (Slo) 2:07,6 (3) 49. Miha Dovžan (Slo) 2:13,1 (2) 51. Toni Vidmar (Slo) 2:16,8 (2) * Skupni vrstni red v svetovnem pokalu (po 9. od 21 tekem): 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 597 točk 2. Sturla Laegreid (Nor) 499 3. Emilien Jacquelin (Fra) 438 4. Eric Perrot (Fra) 399 5. Sebastian Samuelsson (Šve) 375 6. Vebjoern Soerum (Nor) 340 ... 12. Jakov Fak (Slo) 248 41. Miha Dovžan (Slo) 39 53. Lovro Planko (Slo) 17 67. Anton Vidmar (Slo) 3