Trojno francosko slavje, Fak 14.

Oberhof, 10. januarja - Francoski biatlonci Quentin Fillon Maillet, Fabien Claude in Emilien Jacquelin so na sprinterski biatlonski tekmi za svetovni pokala v nemškem Oberhofu slavili trojno zmago. Jakov Fak je z enim kazenskim krogom zasedel 14. mesto. Lovro Planko, Miha Dovžan in Anton Vidmar so zasedli 38., 49. in 51. mesto ter se uvrstili na sobotno zasledovanje.