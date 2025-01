Turške oblasti aretirale prokurdskega župana

Mersin, 10. januarja - Turške oblasti so danes na podlagi obtožb o članstvu v teroristični organizaciji aretirale župana Akdeniza v južni provinci Mersin Hosyarja Sariyildiza in pet tamkajšnjih občinskih svetnikov, je sporočila županova tiskovna predstavnica. Šesterica prihaja iz vrst prokurdske Ljudske stranke za enakost in demokracijo (DEM).