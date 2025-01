Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana ob 30-letnici izdalo še zbornik

Ljubljana, 10. januarja - Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana je danes v Ljubljani predstavilo zbornik ob 30-letnici svojega delovanja, ki so jo sicer obeležili lani. Po besedah predsednika društva in avtorja zbornika Darka Repenška je delo posvečeno spominu na tiste dogodke in osebe, ki so tako ali drugače prispevali k temu, da smo danes v samostojni državi.