Tehnopark Celje lani z več kot 30-odstotno rastjo obiska

Celje, 10. januarja - V celjskem Tehnoparku so lani našteli okoli 55.000 obiskovalcev, kar je 31 odstotkov več kot leto prej. Tretjino vseh so predstavljale šolske skupine. V znanstveno-zabavnem parku so z obiskom zadovoljni, tudi v letošnjem letu obljubljajo pester program aktivnosti za različne ciljne skupine.