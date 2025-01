V domnevnem poskusu državnega udara v Čadu 20 mrtvih

N'Djamena, 10. januarja - V spodletelem napadu na predsedniško palačo v čadski prestolnici N'Djamena je bilo v sredo ubitih 20 ljudi, 18 napadalcev in dva vojaka, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Po njihovih navedbah so razmere zdaj pod nadzorom. V času napada je bil v palači predsednik Mahamat Idriss Deby Itno, ki meni, da je bil napad poskus strmoglavljenja njega.