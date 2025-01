Začenja se Antonovanje na Kogu

Ormož, 11. januarja - Na Kogu se drevi začenja Antonovanje 2025, ki združuje kulinarično, versko in turistično ponudbo. Dogajanje se bo do 25. januarja odvijalo na različnih lokacijah in v treh koncih tedna skupno ponudilo sedem dni programa. Osrednji dogodek bo Čurkarijada prihodnjo soboto, prvi pa drevišnji koncert Pevskega društva Okarina.