Na Hrvaškem v dveh letih 220 milijonov za čistejši zrak

Zagreb, 12. januarja - Hrvaška bo letos začela izvajati program za izboljšanje kakovosti zraka v vrednosti več kot 220 milijonov evrov, so v četrtek sporočili z ministrstva za varovanje okolja in zeleni prehod. Največ sredstev bodo namenili za nakup vozil z ničelnimi emisijami za uporabnike, kot so taksisti in dostavljavci.