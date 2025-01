Dodatno delo pri zasebnikih bo predvidoma mogoče le za nekatere zdravnike

Ljubljana, 10. januarja - Vlada in socialni partnerji so na seji Ekonomsko-socialnega sveta uskladili skoraj vse člene predloga novele zakona o zdravstveni dejavnosti. Se je pa spremenil člen, ki ureja omejitve dela javnih zdravstvenih delavcev pri zasebnikih. To bo predvidoma mogoče le za določene zdravnike, je povedala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.