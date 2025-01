Na razpisu za prestrukturiranje premogovnih regij Zasavju odobrili devet vlog

Zagorje ob Savi, 10. januarja - Na javnem razpisu za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski in savinjsko-šaleški premogovni regiji so Zasavju odobrili devet vlog s skupnim sofinanciranjem v višini 30,46 milijona evrov. Največ sredstev bo prejela družba Eti Elektroelement za širitev proizvodnje v novih prostorih, in sicer 9,41 milijona evrov.