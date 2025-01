Akcijski načrt predvideva tudi programe pomoči in izboljšanje položaja žrtev nasilja v družini

Ljubljana, 18. januarja - Vlada je decembra sprejela akcijski načrt za izvajanje resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami. Akcijski načrt za obdobje 2024-2025 med drugim predvideva ukrepe za okrepitev socialnovarstvenih in drugih programov pomoči ter izboljšanje obravnave in položaja žrtev nasilja v družini in nad ženskami.