V Zdravstvenem domu Grosuplje odprli nove ambulante, v načrtu še nadzidava

Grosuplje, 10. januarja - Zdravstveni dom Grosuplje je bogatejši za nove ambulante. V nekdanjih prostorih fizioterapije, ki so jo preselili nad lekarno, so uredili splošno in pediatrično ambulanto s pripadajočimi prostori, prostora za manjše posege in patronažno službo ter kartotečno sobo, stari hodnik pa spremenili v čakalnico. V načrtu imajo še nadzidavo doma.